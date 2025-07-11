Yılmaz Tunç paylaştı: Yoğun çalışmalar sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde birçok görüşme yapan ve sürece dair de önemli değerlendirmelerde bulunan Tunç, çeşitli programlarla da vatandaşlarla buluşuyor.

DOSYALAR ÖNÜNDE, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yılmaz Tunç, programlardan geri kalan yoğun tempoda ise makam odasında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Instagram hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, önündeki dosyaları tek tek inceledi ve gerekli imzaları da attı.

Bakan Tunç'un önündeki dosyaların fazlalığı da dikkati çekti.

Tunç o anları, "Bu vatana söz verdik" şarkısıyla paylaştı.

"ALLAH KOLAYLIK VERSİN BAKANIM"

Bakan Yılmaz Tunç'un paylaşımına vatandaşlar da kayıtsız kalmadı.

Yorum yapanlar, Yılmaz Tunç'a hem başarı hem de kolaylık diledi.