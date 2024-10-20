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Haber Merkezi

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor...

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da 12 bebeğin ölümüne neden olan çete çökertilirken, soruşturma ise sürüyor.

12 bebeği hayattan koparan çete üyeleri, soruşturma kapsamında da savcıyı tehdit etti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı geri adım atmadı ve çetenin yaptıklarının ortaya çıkmasını sağladı.

Savcının tehdit edilmesine ilişkin ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devletin bebek ölümüne müsaade etmeyeceğini vurgulayarak "Soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, deliller toplandı." diye konuştu.

Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

SAVCIYI TEHDİT EDENLER HAKKINDA DA SORUŞTURMA

İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da ayrıca soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez.

"SAVCI OLMAN ÖNEMLİ DEĞİL"

"Savcı olman önemli değil" diyecek kadar gözü dönmüş olan çete, görevini kötüye kullanan, tehditle sindirilen, para satın alınabilenlere alışmış olmalı ki soruşturmayı yürüten savcıyı da böyle etkisiz hale getirmeyi planlanmıştı.

Öyle ki savcı, memleketi Bolu'ya gider gitmez telefonu çalmış, karşısındaki kişi; "Şu an Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz" mesajı vermişti.

"16 TANE MERMİM VAR, GELİN HEPİNİZE YETER"

Çete üyelerinin tehdit mesajlarına karşılık "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" diye karşılık veren ve makamında tehdit edilmesine rağmen cesaretle bu işin peşine düşen savcı olayın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.