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Yeni yargı reform paketinin detaylarını, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç anlattı.

Yeni pakete göre trafikte kavga çıkaranlara ceza geliyor.

Ayrıca sadece trafik değil, düğünlerde havaya ateş açan magandalar için yine cezalar paketin içerisinde olacak.

"Biz planlı bir yargı reformu sürecinde yürütüyoruz bunları. 4 yıllık süreç içerisinde bir uygulama takvimi hazırlıyoruz.

Acil olanlar var, yargının hızlandırılmasına yönelik ve ceza adalet sistemine yönelik bunun içerisinde soruşturma kısmı, dava ve infaz kısmı var." diyen Bakan Tunç, devamında ise diğer cezalara değindi.

"BİR YILDIR TÜM TARAFLARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

TGRT'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Tunç, şöyle konuştu;

Neden 22 yıl sonra reform yapıyorsunuz diye eleştiriler var. 22 yıldan bu yana reform yapıyoruz. Keşke TÜSİAD da bu reformları görse. Hak arama yollarının artırılması... 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilenlere de yargı yolu açtık. Kanunumuz, mevzuatımız buna el vermiyordu.



2009'da Birinci Yargı Reformu Belgesi, 2015, 2018 ve bu da dördüncüsü... Bu da önümüzdeki 4 yılı kapsayacak, 2025-2029. Bu süreç içinde bir uygulama takvimi hazırlıyoruz. Hukuk yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve adalete erişimin güçlendirilmesi... Kurumsal yapımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden birtakım yasak ve idari uygulamaları yapmak istiyoruz.



Biz bunları masa başında karar vermedik. 1,5 yıldır tüm taraflarla görüşüyoruz. Barolar Birliği, avukatlarımız, savcılarımız, istinaf, Yargıtay... Hepsiyle toplantılar yaptık. Vatandaşlarımızın düşüncelerini aldık. Sivil Toplum Kuruluşlarına yazılar gönderdik.



Tüm vatandaşlarımıza sayfa açtık, 56 bin kişi görüşlerini ilettiler. Tüm bunlardan ortaya çıkacak, hukukun üstünlüğünü ele alacak, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sistemi için neler yapabileceğimizi tek tek kategorileştirdik.

"55 MADDELİK KANUN TASLAĞI HAZIRLADIK"

23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Yargı Reformu Belgesi'nin ilk ceza ile ilk 55 maddelik kanun taslağını hazırladık. Şu anda bakanlıklarımıza gönderildi, görüşlere açıldı.



Toplum huzurunu bozmaya yönelik suçlarla ilgili cezalarda caydırıcılığı artırmaya yönelik birtakım düzenlemeler olacak.

TRAFİK MAGANDALARI, DÜĞÜNLERDE HAVAYA ATEŞ AÇANLAR...

Mesela trafik tartışmasında arabadan inmek suç olacak. İnen suç işlemiş olacak. Sadece para cezasıyla kalmayacak. Biz ihtiyaçlar doğrultusunda görüşümüzü arz edeceğiz, vekiller bunu tartışacak.



Saldırı gerçekleşmedi, trafikten indi ya da önünü kesti, trafikte yolu kesti, makas attı, trafik güvenliğini ihlal etti.



Tüm bunlar trafik kazalarına neden olan sonuçlar. Ehliyetlerinin alınması, süresinin uzatılması... Tüm bunlar bizim taslağımızda var. Meskun mahallerde atılan silah atışları...



Özellikle düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında... Maganda kurşunuyla vefat eden vatandaşlarımız oluyor, hepimiz üzülüyor. Burada kurusıkı da dahil olmak üzere bir takım caydırıcı tedbirler alıyoruz.

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS