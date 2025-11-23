Yılmaz Tunç: Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan’da 2. Uluslararası Adalet Konferansı düzenlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Riyad’da düzenlenen konferansta konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK BÜYÜK REFORMLAR YAPTIK"

Bakan Tunç, konuşmasında, "Adalet ancak sağlam kurallarla hayat bulur. Hukuk belirsizliği değil, açıklığı ister. Yüksek yasama kalitesi, yargının adil, hızlı ve öngörülebilir şekilde işlemesinin temel şartıdır. Türkiye olarak büyük reformlar yaptık. Temel kanunlarımızı toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirdik. Yargı Reformu Strateji Belgeleriyle uygulamadan, hakim ve savcılarımızdan, avukatlardan gelen talepler, vatandaşlarımızdan gelen eleştiriler doğrultusunda sürekli bir yenileme içerisindeyiz" dedi.

"MEVZUATIN DA SÜREKLİ TOPLUMLA UYUMLU HALE GELMESİ LAZIM"

Toplumun durağan olmadığını aktaran Yılmaz Tunç, "Sürekli teknoloji gelişiyor, yeni suç tipleri ve sınır aşan suçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüm bunların ihtiyaca cevap verebilmesi için mevzuatın da sürekli toplumla uyumlu hale gelmesi lazım. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ceza hukukunda uzlaştırma uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YARGIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR KONUMA GELDİ"

Dijital dönüşüm konusunda önemli mesafe alındığına vurgu yapan Bakan Tunç, şu sözleri sarf etti:

Özellikle yargının dijitalleşmesi, modernizasyonu günümüzde daha da büyük önem kazandı. Erişilebilir adalet için bu önemli. Bugün erişilebilir olmanın yolu dijital dönüşümü doğru anlamaktan geçiyor. Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi.

"YAPAY ZEKAYI ÖNEMSİYORUZ"