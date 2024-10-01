Yılmaz Tunç'tan Narin açıklaması: Sürecin sonuna geldik, sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var

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Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç Yılmaz, Diyarbakır'da meydana gelen Narin Güran cinayetiyle ilgili de yeni detaylar aktardı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: SÜRECİN SONUNA GELDİK

Bakan Tunç, "Sürecin sonuna geldik. Soruşturma gizli ilerliyor. İddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor.



Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor.



Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik.