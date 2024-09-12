Yılmaz Tunç'tan Narin soruşturması hakkında: Elde edilen bulgular var Devam eden Narin Güran soruşturması hakkında konuşan Yılmaz Tunç, "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek" dedi.

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DHA

19 gün sonra kaybolduğu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

İtirafçının söylediklerinden sonra çok yönlü olarak devam eden soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilgi verdi.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ELDE EDİLEN BULGULAR VAR"

Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor. Teknik çalışma devam ediyor.

"ÇOCUKLAR KONUSUNDA HASSASIZ"

Hak ettikleri cezaları almaları için soruşturma etkin şekilde yürütülmeli. Narin'i katledenleri bizim yargı önüne çıkarmamız lazım. En ağır cezaya çarptırılmaları lazım. Çocuklarımızın korunması konusunda çok hassasız. Çocuklarımızın korunması ile ilgili kanunu getirdik.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)