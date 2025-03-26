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Haber Merkezi

Siyasette 'terörsüz Türkiye' için adımlar atılmaya devam ediyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı; siyaset arenasında bir dönüm noktasının kapısını araladı.

Yeni süreç bununla da sınırlı kalmadı.

ÖCALAN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇAĞRI YAPTI

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı.

Hemen ardından terör örgütü PKK da Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını açıkladı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili konuştu.

"BAŞVURU DEĞERLENDİRİLİYOR"

Tunç, Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret için başvurunun geldiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Tunç, "Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı, aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz." diye konuştu.