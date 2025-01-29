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Haber Merkezi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

"16 MİLYON İSTANBULLUNUN SORUMLULUĞUNU KALDIRAMAYAN BİR ŞAHIS"

"İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik." ifadelerini kullanan Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var." dedi.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ İLE KİMSE GÖZALTINA ALINAMAZ"

Tunç, gazetecilik faaliyetiyle kimsenin gözaltına alınmayacağını ifade edip "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur." dedi.

Tunç, yargının şeffaf bir şekilde işleyeceğini de dile getirdi.

GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi.