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Haber Merkezi

Bebek katillerine göz açtırmadı...

Yenidoğan Çetesi karşısında cesur yaklaşımıyla kamuoyunda geniş bir takdir toplayan Savcı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına dair iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

YALANLAMA GELDİ

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezlekenin, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirten Tunç, şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığını ifade etti.

"YALAN HABERİ ANA MUHALEFETİN PAYLAŞIYOR OLMASI BÜYÜK SORUMSUZLUK"

Cumhuriyet Savcısının görevden alınmasının söz konusu olmadığını, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam ettiğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı: