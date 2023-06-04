Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığı görevi, memleketi Bartın'da sevinçle karşılandı Ulukaya köyü sakinleri, "Köyümüzden Bakan çıkması bizi çok sevindirdi" dedi. Vatandaşlar, sevinçten uyuyamadıklarını söyledi.

AA

Yeni dönemin Adalet Bakanı olarak Yılmaz Tunç atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Tunç'un memleketinde atama sevinci yaşandı.

Önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Tunç'un söz konusu görevi, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde sevinçle karşılandı.

"Ulukaya köyünden Bakan çıkması bizi çok sevindirdi"

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlardan Mustafa Gül, gazetecilere, Tunç'un bakanlığa atanmasıyla büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gül, "Ulukaya köyünden Bakan çıkması bizi çok sevindirdi, gururlandırdı. Memleketimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

"Bakan olmasından gurur duyuyoruz"

Sadık Özkan da hükümetin bu şekilde kurulmasının kendilerini mutlu ettiğini, Tunç'un bakanlığının bekledikleri bir gelişme olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Bu memleketin çocuğu olarak kendisinin Bakan olmasından gurur duyuyoruz. Bizim için, memleketimiz için iyi oldu.

"Sevinçten uyuyamadık"

Halil Güneri, Tunç'un Bakan olacağını tahmin ettiklerini ve dört gözle de bugünü beklediklerini anlattı ve ekledi:

Sayın vekilimizin Bakan olması bizim için gurur verici. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Yılmaz Bey'in ismini söylemesiyle köylüsü olarak çok sevindik, sevinçten uyku uyuyamadık.



Aynı zamanda AK Parti'nin seçimleri kazanmış olması da hem ülkemiz hem memleketimiz için bir kazanım oldu.