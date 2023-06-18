YKS cevap anahtarı erişime açıldı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

ensonhaber.com

Milyonlarca adayın hayalini kurduğu üniversite için kritik bir viraj daha aşıldı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi.

8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev aldı.

180 dakikalık kritik viraj aşıldı

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi.

Başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı.

Öğrenciler cevap anahtarına odaklandı

Milyonlarca öğrenci 180 dakika süren AYT sınavının ardından ÖSYM tarafından açıklanan soru cevap anahtarına odaklandı.

160 sorudan oluşan Alan Yeterlilik Testi sonrasında özellikle matematik dersinde sorulan zorlu sorular öğrencileri terletti.

Soru çözmekten adeta baruta dönen öğrenciler ise sınavın hemen ardından cevapların yanıtlarını bulmaya çalıştı.

ÖSYM'den son dakika duyurusu

Öğrencilerin beklediği son dakika haberi ise ÖSYM'den geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde yks cevap anahtarı erişime açıldı.

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