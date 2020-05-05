Dolar
7.0808
0.5138%
Euro
7.6899
0.0416%
Altın
1698.7
-0.1845%
Borsa
98450.79
-0.396%
G. Altın
386.699
0.3386%
Bitcoin
62430.32
-0.8596%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi

    Elazığ'da test ve tedavilerin yapıldığı yerlerden Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde koronavirüsten dolayı yoğun bakım hastası bitince sağlıkçılar, müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 12:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi

    Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüsüyle mücadele aralıksız devam ediyor.

    Kentte bugüne kadar hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan 61 kişiden 52’si sağlına kavuştu, 4 kişi ise hayatını kaybetti.

    Kentte 5 vakanın normal serviste tedavisi sürerken, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi dahil diğer hastanelerde, yoğun bakımda vaka kalmadığı öğrenildi.

    YOĞUN BAKIMDA HASTA KALMADI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI OYNAYARAK KUTLADI

    FÜ Hastanesi’nde yoğun bakım hastası kalmayınca sağlık çalışanları mutluluklarını, müzikle beraber bir odaya tek tek girerek oynayarak gösterdi. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

    Öte yandan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise; dün yaptığı açıklamada, kentte sadece serviste tedavisi süren 5 hasta kaldığını ve tedavilerinin sürdüğünü belirterek rehavete kapılmamasını istemişti.

    Görüş Bildir