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- Yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi
Yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi
- İHA
- 05.05.2020 - 12:54
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüsüyle mücadele aralıksız devam ediyor.
Kentte bugüne kadar hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan 61 kişiden 52’si sağlına kavuştu, 4 kişi ise hayatını kaybetti.
Kentte 5 vakanın normal serviste tedavisi sürerken, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi dahil diğer hastanelerde, yoğun bakımda vaka kalmadığı öğrenildi.
YOĞUN BAKIMDA HASTA KALMADI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI OYNAYARAK KUTLADI
FÜ Hastanesi’nde yoğun bakım hastası kalmayınca sağlık çalışanları mutluluklarını, müzikle beraber bir odaya tek tek girerek oynayarak gösterdi. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Öte yandan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise; dün yaptığı açıklamada, kentte sadece serviste tedavisi süren 5 hasta kaldığını ve tedavilerinin sürdüğünü belirterek rehavete kapılmamasını istemişti.