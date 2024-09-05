YÖK açıkladı: Diploma sahteciliği iddiaları titizlikle inceleniyor Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliğine ilişkin tüm iddia ve ihbarların titizlikle incelendiğini belirterek, gerekli durumlarda söz konusu sahteciliklerin tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulandığını duyurdu.

AA

Yüklü miktar para karşılığında resmi belgede sahtecilik yapan dolandırıcıların internette ilan paylaşması üzerine harekete geçildi.

Son zamanlarda gündeme gelen diploma ve denklik belgelerinde sahtecilik konusuna ilişkin Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) açıklama geldi.

"İDDİA VE İHBARLAR TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR"

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin yazılı açıklama yapan YÖK, "Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir." ifadesine yer verildi.

"İDARİ VE İŞLEM CEZALARI UYGULANMAKTADIR"

Açıklamada ayrıca, "Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır." bilgisi verildi.

YÖK, adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli mercilerin bilgilendirildiği aktardı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞRULAMA YAPILABİLİR

Muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlayan YÖK'ün, bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden belge doğrulaması (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) yapma imkanı verdiği belirtilen açıklamada, Kurul tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki "denklik sorgulama" ekranından doğrulamasının yapılabildiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)