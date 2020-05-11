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- YÖK'ten üniversiteler için açıklama
YÖK'ten üniversiteler için açıklama
YÖK, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek." açıklamasını yaptı.
- AA
- 11.05.2020 - 21:49
YÖK, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak." açıklamasını yaptı.