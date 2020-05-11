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    YÖK'ten üniversiteler için açıklama

    YÖK, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek." açıklamasını yaptı.
    • AA
    • 11.05.2020 - 21:49
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    YÖK'ten üniversiteler için açıklama

    YÖK, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak." açıklamasını yaptı.

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