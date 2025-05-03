'Yolcu' jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde denetimde

AA

Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın ölümlü trafik kazalarının azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...

Jandarma ekipleri, şehirler arası toplu taşıma araçlarının sürekli denetlenmesi ve şoförler üzerinde "algılanan yakalanma riski" duygusunun yoğun bir şekilde hissettirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

KURALLARA UYUP UYULMADIĞINI DENETLEDİ

Bu kapsamda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) Düzce'ye giden otobüse bilet alarak "yolcu gibi" binen sivil otoyol jandarması ekipleri, güzergah boyunca sürücünün yaptığı indirme-bindirme, trafik ışıkları, yatay ve düşey işaretlere uyma, şerit kullanma ve değiştirme, fazla yolcu, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş ve dönüş kurallarına uyup uymadığını denetledi.

BİLGİLENDİRİLME YAPILDI

Yol boyunca denetlenen sürücü, resmi ekibin bulunduğu yere geldiğinde durduruldu. Araçtaki sivil ekipler, kimliğini göstererek görevini açıkladıktan sonra kural ihlalleri konusunda sürücü ve yolculara bilgilendirme yaptı.

"DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli Otoyol Jandarması Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, yaptığı açıklamada, sivil trafik denetiminin temel amacının sürücülerin gerçek sürüş davranışlarını görmek olduğunu söyledi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getiren Ergün, "Sivil denetim faaliyetleriyle temel amacımız trafik kazalarının önüne geçmek, trafikte can ve mal kayıplarını en aza indirerek toplumda trafik bilincini geliştirmek." diye konuştu.

SİVİL DENETİM DIŞINDA KALAN DENETİMLER

Trafik Jandarması Timleri'nin sivil denetimleri dışında kalan uygulamalardan da bahseden Ergün, şunları kaydetti: