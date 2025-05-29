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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk oldu.

Yerlikaya TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilen yeni Karayolları Trafik Kanunu teklifiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Programda yeni teklifle artırılan cezalarda polise yardımcı olacak yeni yerli ve milli bir cihaz da tanıtıldı.

Radarsan tarafından üretilen Trafidar isimli yeni nesil radar cihazı otoyoların yanında bundan sonra yerleşim yerlerinde de kullanılacak.

ANINDA HIZ, RENK, MODEL, MARKA TESPİTİ

4 şeritli yolda gelen bütün araçların hızını, rengini, markasını, modelini sisteme aktaran cihazın gece ve gündüz modları var. Gece de gündüz kadar kaliteli tespit yapabiliyor.

Tespit eder etmez ilgili aracın küsuratlı hızını polis ekiplerinin ekranına aktarıyor.

KEMER VE HACİZLİ ARAÇ TESPİTİ DE YAPABİLİYOR

Cihaz hız tespiti yanında aynı zamanda kemer, yakalamalı, hacizli araçları da tespit ediliyor.

CEZA E-DEVLET'E DÜŞÜYOR

Cihazın kaydettiği veri merkeze gönderilerek elektronik ortamda arşivleniyor. Aynı zamanda ceza evrakı e-Devlet’ten ilgili sürücüye anında bildiriliyor.

YERLEŞİM YERLERİNE DE KURULACAK

Yeni uygulamaya ilişkin konuşan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Biz yerleşim yerinde hız ölçme ile ilgili şehirler arası yollarda daha az gayret gösterdiğimizi gördük.

Bunu okul önüne, hastane önüne…

EN FAZLA KAZA OLAN YERLER TESPİT EDİLECEK

A vilayetinin 30-50 km limitli olup da geriye dönük 6 yıl içerisinde en fazla kazanın olduğu lokasyonlar belirlenecek.

Onu da şöyle yapacağız. Biz vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Hani şehirlerarası yollarda görürsünüz dikkat radar var tabelasını…

"BURADA RADAR VAR DİKKATLİ OL" DİYECEĞİZ

Cep telefonu üzerindeki bir aplikasyonla yol güzergahı üzerinde nerede, nerede derken nokta atışı değil ama, atıyorum ‘5 kilometre içerisinde 8 radar var’ diyeceğiz. Biz diyeceğiz ki burada radar var sen dikkatli ol.

"AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL CAN KAYBINI ÖNLEMEK"

Bizim amacımız ceza yapmak, işlem yapmak değil. Yerleşim yeri içerisinde, okul önünde bir can kaybı olmasın. Derdimiz bu bizim.

Bu cihaz şeridi olan her yerde tespit yapıyor."



