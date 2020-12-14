YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? 14 Aralık YouTube ve Gmail erişim sorunu..

YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? 14 Aralık YouTube ve Gmail erişim sorunu..

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a erişim sağlanamıyor. Konuyla ilgili olarak kullanıcılar, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor gibi soruların cevaplarını arıyor.

YouTube çöktü mü, neden açılmıyor soruları 14 Aralık Pazartesi günü öğlen saatlerinde insanlar tarafından aratılmaya başladı.

Yaşanan video çalışmama problemi sosyal medyada gündemin ilk sıralarına taşındı. Milyonlarca kullanıcı YouTube ve Gmail adreslerinin neden açılmadığını merak ediyor.

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

Youtube yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden platforma girerek video izlemek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından, Youtube sorununu araştırmaya başladı.

Video açmak isteyen kullanıcılar, video açıldıktan sonra oynatmama problemiyle karşılaştı. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak dile getirdi.

TSİ 14.50'den itibaren yaşanan erişim problemleri nedeniyle YouTube'a girmek isteyen kullanıcıların karşısına aşağıdaki ekran çıkıyor.

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Mail adreslerine ulaşmak isteyen kullanıcılar az önce yaşanan bir problemin ardından gmail hesaplarına erişemedi. Bu problemin ardından Gmail neden açılmıyor sorusunun cevabı internette cevap aramaya başladı.

Gmail hesabına erişmek isteyen kullanıcılar ise "Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz." uyarısıyla karşılaşıyor.

Google Dökümanlar hizmet sayfasında ise "Google Dokümanlar hatayla karşılaştı. Lütfen bu sayfayı yeniden yüklemeyi veya birkaç dakika sonra sayfaya tekrar gelmeyi deneyin." uyarısı yer alıyor.

GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.