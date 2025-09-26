Hadis-i şerif ile alay eden YouTuberlar hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemi YouTube'de yayımlanan 'Soğuk Savaş' programında, peygamber efendimizin (sav) Hadis-i Şerifi ile alay eden sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

YouTube'da yayınlanan 'Soğuk Savaş' programında, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz adlı YouTuberlar, Hz. Muhammed'in (sav) "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadis-i şerifini mizah konusu yaptı. Söz konusu görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medya platformlarında da yayılarak, büyük tepki aldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Programda Hz. Muhammed (sav) ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma açtı. 2 YOUTUBER GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında programı sunan Soydemir ve programa konuk olan Akgündüz, gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorgusuna başlanacağı öğrenildi. 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmalarına karar verdi. 4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ Olayın yankıları sürerken, bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Son dakika gelişmesine göre, 'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında, 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Gündem Haberleri Gürsel Tekin mahkeme kararından sonra konuştu: Sabırla bekliyoruz

