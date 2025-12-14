Abone ol: Google News

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi kritik seviyelerde

İSKİ'nin paylaştığı son varilere göre; İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 17,98'e kadar geriledi. Barajlarda kaydedilen en yüksek su oranı yüzde 53,85 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2,09'luk bir oran ile Kazandere Barajı oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 12:06
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi kritik seviyelerde
  • İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 17,98'e geriledi.
  • En çok su içeren baraj yüzde 53,85 dolulukla Elmalı Barajı oldu.
  • En az su bulunan baraj ise yüzde 2,09 dolulukla Kazandere Barajı.

Kurak bir sonbahar mevsimi geçiren İstanbul'da baraj doluluk oranlarındaki düşüş devam ediyor. 

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

YÜZDE 17,98'E GERİLEDİ 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) son verilerine göre, Megakent'te barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66,23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17,98 oldu.

KAZANDERE BARAJI EN DÜŞÜK SEVİYEDE 

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53,85 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi. 

En düşük su miktarı ise yüzde 2,09 ile Kazandere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 

İSKİ'nin verilerine göre; 14 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 12,92

Büyükçekmece Barajı yüzde 17,67

Darlık Barajı yüzde 28,55

Elmalı Barajı yüzde 53,85

Istrancalar Barajı yüzde 30.22

Kazandere Barajı yüzde 2.09

Pabuçdere Barajı yüzde 2.45

Sazlıdere Barajı yüzde 16.14

Terkos Barajı yüzde 19.47

Ömerli Barajı yüzde 15.76

Gündem Haberleri