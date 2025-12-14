İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Su seviyesi kritik seviyelerde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kurak bir sonbahar mevsimi geçiren İstanbul'da baraj doluluk oranlarındaki düşüş devam ediyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

YÜZDE 17,98'E GERİLEDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) son verilerine göre, Megakent'te barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66,23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17,98 oldu.

KAZANDERE BARAJI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53,85 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi.

En düşük su miktarı ise yüzde 2,09 ile Kazandere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre; 14 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: