Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: İki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi

AA
Terör örgütleri ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda güvenlik güçlerince çalışmalar düzenleniyor.
Son yaşanan olayda ise, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI
Ekipler, örgüt üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve M.E'nin adreslerine, özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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