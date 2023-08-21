Yozgat'ta otobüs kazasında yaralananlar o anları anlattı Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada yaralananlar olay anını anlattı. Uyuyan kazazedeler çığlık seslerine uyandıklarını söylerken diğer vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını ifade etti.

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AA

Yozgat'ta dün gece saatlerinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

Sivas'tan İstanbul istikametine gitmekte olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık görevlisi, polis, jandarma ve AFAD görevlisi sevk edildi.

31 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünde 12 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü 19 yaralı

Diğer 19 yolcu da yaralı olarak ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı yolculardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yaşanan facianın ardından kazada yaralananlar olay anını anlattı.

Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

"Çığlık seslerine uyandım, aşağı uçtuğumuzu gördüm"

Burada açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim." dedi.

"Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar..."

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Ateş, "Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik." diye konuştu.

Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.

"Bağırma sesine uyandım"

Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım." ifadelerini kullandı.