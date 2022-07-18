Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Türkiye'nin yapacağı sınır ötesi harekat öncesi Münbiç ve Tel Rıfat'a ağır silah ve mühimmat yığınağı yaptı.

Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenecek sınır ötesi harekat öncesi terör örgütü YPG'yi korku sardı.

PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'den temin ettiği silah ve teçhizatları sınıra yığmaya başladı.

Münbiç bölgesine Rakka tarafından gönderilen çok sayıda ağır silah, Doçka, uçaksavar ve silah yüklü araçlar ve çok sayıda terörist, Münbiç bölgesine götürülürken görüntülendi.

Çok sayıda araç ve ağır silahlarla Münbiç'e girdiler

Son 3 günde 1500 PKK/YPG'li teröristin Rakka ve Deyrizor'daki örgüt kamplarından Münbiç bölgesine getirildiği bilgisi bulunuyor.

Tapka-Münbiç yolunda bölgedeki siviller tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde çok sayıda araç eşliğinde üzerinde teröristlerin ve ağır silahların bulunduğu araçlarla Münbiç bölgesine giriş yaptığı görülüyor.

YPG'nin Türkiye korkusu: Sınıra yığınak yapmaya başladılar VİDEO



ABD tarafından verildi

Öte yandan YPG’nin sınıra yığınak yaptığı silah ve teçhizatlar, DEAŞ ile mücadele için ABD tarafından verilmişti.

Verilen silahlar şimdi ise Türkiye’ye karşı kullanılması öngörülüyor. Ayrıca son bir ay içerisinde Tel Rıfat ve Münbiç hattında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları ile 200'e yakın PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.