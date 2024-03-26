Suat Pamukçu: Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı intikam alma tavrı var Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı geçmişin intikamını almak için böyle bir tavır var" dedi.

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ensonhaber.com

Seçime 5 gün kala, siyaset arenasında hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor...

AK Parti'den isteklerinin reddedilmesi sonrası başta İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere birçok bölgeden aday çıkaran Yeniden Refah Partisi (YRP) Lideri Fatih Erbakan'a parti içinden sesler yükselmeye devam ediyor..

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, 20 Şubat’ta kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah’tan ‘kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı’ gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu istifanın ardından AK Parti'ye katılan Pamukçu'nun rozetini, Büyük İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Ortaya çıkan manzara YRP'lilerin tepkisine yol açarken, Pamukçu TGRT Haber'de Medya Kritik programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı intikam alma tavrı var"

Gazeteci Cem Küçük'ün "Yeniden Refah'ın kritik yerlerinde FETÖ'cüler veya o zihniyet hakim dediniz, kimi kastettiniz?" sorusunu yanıtlayan Pamukçu şunları söyledi: