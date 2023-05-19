YSK 1. tur sonuçları açıklandı

Türkiye parlamento seçimlerini geride bıraktı.
Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa giderek rekor bir katılımla oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği seçimden bir kez daha galip çıktı.
Öte yandan ilk turda Cumhur İttifakı da TBMM çoğunluğunu elde etti.
Resmi olmayan sonuçlar muhalefette moral bozukluğuna neden olurken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.
Adayların oy oranları kesinleşti
28 Mayıs seçimleri öncesi yapılan açıklamada, adayların oy oranları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49,52, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 44,88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5,17, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 0,43 oy aldı.
Oy ve seçmen sayısı
Tarihin en önemli seçimlerine katılım oranı ise yüzde 87,04 olarak açıklandı.
Diğer bilgiler ise şu şekilde:
Kayıtlı seçmen sayısı: 64.145.504
Oy kullanan seçmen sayısı: 55.833.153
Geçerli oy sayısı: 54.796.049
Geçersiz oy sayısı: 1.037.104