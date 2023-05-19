YSK 1. tur sonuçları açıklandı 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildi.

ensonhaber.com

Türkiye parlamento seçimlerini geride bıraktı.

Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa giderek rekor bir katılımla oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği seçimden bir kez daha galip çıktı.

Öte yandan ilk turda Cumhur İttifakı da TBMM çoğunluğunu elde etti.

Resmi olmayan sonuçlar muhalefette moral bozukluğuna neden olurken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

Adayların oy oranları kesinleşti

28 Mayıs seçimleri öncesi yapılan açıklamada, adayların oy oranları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49,52, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 44,88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5,17, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 0,43 oy aldı.

Oy ve seçmen sayısı

Tarihin en önemli seçimlerine katılım oranı ise yüzde 87,04 olarak açıklandı.

Diğer bilgiler ise şu şekilde:

Kayıtlı seçmen sayısı: 64.145.504

Oy kullanan seçmen sayısı: 55.833.153

Geçerli oy sayısı: 54.796.049

Geçersiz oy sayısı: 1.037.104