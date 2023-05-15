ensonhaber.com

Türkiye'nin hareketli geçen sürecinde heyecan devam ediyor.

Dün 17.00 itibarıyla kapanan sandıkların ardından sandıklar açıklama başlandı.

Türkiye'deki sandıkların açılmasıyla birlikte merak edilen bir diğer süreçte yurt dışı oylarındaki durum oldu.

Açıklama Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin son durumu paylaştı.

YSK Başkanı Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44, 96 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." diye konuştu.

Yener şu ifadeleri kullandı:

Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir.



Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır.



Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz devam etmektedir.