AA

Türkiye sandık başında...

Milyonlarca kişi, belirlediği adaya oyunu vermek için okulların yolunu tuttu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de, oyunu kullanmak için Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na gitti.

4234 numaralı sandıkta oy veren Yener, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yener, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da rahmet ve minnetle anan Yener, tüm şehit ve gazi annelerinin ellerinden öptüğünü belirtti.

Özellikle adaylıktan geri çekilen Muharrem İnce ile ilgili soruların yönetildiği Yener, gerekli ikazların yapıldığını dile getirdi.

Yener, şöyle konuştu:

Bugün 14 Mayıs Demokrasi Bayramı... Seçimlerin Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de sorunsuz devam edecektir. Sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum. Tüm sandık başkanlarına SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapıldı. Pusulada 4 aday vardır. Değişiklik yoktur. Pusulada yer alan herhangi bir adayın üzerinin çizilmemesi gerekir. Bu konuda da sabah saatlerinde uyarılar yapılmıştır.