YSK temsili oy kullanma kabini kurdu! Oy verme süreci anlatıldı Seçime sayılı günler kala yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlardan oy kullanma sayısı 2018'in üzerine çıkarken YSK Türkiye'de kurduğu temsili kabinlerde oy kullanma sürecini anlattı.

AA

Kritik seçim sürecine 6 gün kaldı...

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim sürecine sayılı günler kala çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu konuya ilişkin süreçleri seçmenlerle paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalar sürerken bi diğer yandan yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar da katıldı.

Oy verme işlemi, bazı ülkelerde 7 Mayıs'ta sona erdi. Diğer ülkelerde ise 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sürecin tamamlandığı ülkelerdeki oy torbaları Türkiye'ye gönderilmeye başlanıldı.

Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Yurt dışı oy verme sayısı rekor tazeledi

YSK'dan alınan bilgiye göre: gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı.

Oy verme kabinleri kuruldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

Şeffaf sandık, kabin ve oy pusulaları basın mensuplarına tanıtıldı. Oy verme sürecinde görme engelliler için hazırlanan özel tasarım da yer aldı.