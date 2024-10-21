YSK üyeliğine seçilen Celal Albay için yemin töreni düzenlendi

İHA

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Celal Albay için, YSK'da tören düzenlendi.

Törene; YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ile siyasi partilerin YSK temsilcileri katıldı.

YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Yener, törende yaptığı konuşmada, YSK üyesi Feyzi Eroğlu'nun emekli olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Albay'ın üyeliğe seçildiğini belirterek, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Celal Albay, törende yemin ederek görevine başladı.