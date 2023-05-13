YSK'dan Muharrem İnce'ye verilen oylarla ilgili açıklama: Geçerli sayılacak YSK, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili başvuruyu değerlendirdi. Yapılan açıklamada, İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağı söylendi.

Türkiye, yarın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Tarihinin en önemli seçimine hazırlanan vatandaşlar, dört adaya oy verecekti.

Ancak adaylardan Muharrem İnce, yaptığı bir açıklama ile çekildiğini duyurdu.

Basın karşısına çıkan Muharrem İnce, "Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum.

Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum." dedi.

Bunun üzerine Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli saylıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

Konuya dair net açıklama ise Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. YSK'dan yapılan açıklamada, oyların geçerli olacağı söylendi.

YSK'dan Muharrem İnce'ye verilen oylara ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıklayan ve resmi başvuru yapan Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olacağına karar verdiği bildirildi.

"Adaylıktan çekilmesi birinci turdan sonra gerçekleşecek"

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucu Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini birinci oylamadan sonra geçerli olacağı ve bu nedenle İnce'ye verilen oyun geçerli olacağına kararına varılmıştır.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi birinci turdan sonra gerçekleşecek. İlk turda verilen oylar geçerli sayılacaktır." dedi.

İkinci tura kalamayacak

Buna göre; 14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.