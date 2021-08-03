Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman? Üyeler ve toplantı gündemi...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman? Üyeler ve toplantı gündemi...

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanmaya hazırlanıyor. YAŞ toplantısı ne zaman, hangi gün soruları ise gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı için geri sayım başladı.

YAŞ toplantısında, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da istişare ediliyor ve kararlar uygulamaya alınıyor.

Alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konuluyor.

Peki Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA GÜNDEMİ

4 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve emekliye ayrılma işlemleri ele alınacak. Ayrıca generallerin terfi ve atamaları da masada olacak.

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmamış olması sebebiyle görevine devam edeceği öngörülüyor.

Toplantıda ele alınacak konuların başında kuvvet komutanlarının durumu olacak. Görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, durumu değerlendirilecek isimlerden biri olacak.

Ayrıca geçen yılki YAŞ'ta görev süreleri bir yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

ŞURA ÜYELERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.