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- Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 10:34
- Güncelleme : 10.02.2022 - 11:14
Asgari ücret, milletvekili ve emekli maaşlarının belirlenmesinden sonra sıra yüksek komuta kademesine geldi.
2022 yılı Ocak ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve diğer komuta kademelerinin emekli maaşları hesaplandı.
Paşaların maaşlarının yanı sıra emekli ikramiyeleri de yapılan hesaplamayla ortaya çıktı.
GENELKURMAY BAŞKANI
Buna göre, 5 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde;
Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 28.852,86 TL
İkramiye: 539.041 TL
KUVVET KOMUTANLARI
Kuvvet Komutanları'nın emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 23.816 TL İkramiye: 532.684 TL
ORGENERAL- ORAMİRALLER
Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 21.614,74 TL İkramiye: 488.185 TL
KORGENERAL VE KORAMİRALLER
Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi 40 yıl hizmet üzerinden Emekli maaşı: 19.260.68 TL (Bu rakama 2.013 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 430.175 TL
TÜMGENERAL VE TÜMAMİRALLER
Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl) Emekli maaşı: 17.742,51 TL (Bu rakama 1.789 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 406.631 TL
TUĞGENERAL VE TUĞAMİRALLER
Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl) Emekli maaşı: 17.004 TL (Bu rakama 1.677,54 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 400.980 TL
KADROSUZLUK TAZMİNATI NEDİR?
Kadrosuzluk tazminatı, yasal emeklilik yaşından önce yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edilen Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılmakta olan bir ödeme unsurudur.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bekleme süresini tamamlamış ve 31 yıl hizmet etmiş olan albaylar, 49 ila 52 yaşında kadrosuzluktan emekli edilmektedirler.