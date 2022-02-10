Euro
15.51
0.18%
Dolar
13.55
0.09%
Altın
798.03
-0.01%
Borsa
2048
0.24%
Bitcoin
600.537
1.39%
BTXN Coin
33.32
5.17%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri

    2022 yılı itibarıyla yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri belirlendi. Buna göre Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı 28 bin lira olurken, ikramiye ise 539 bin lira yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri

    Asgari ücret, milletvekili ve emekli maaşlarının belirlenmesinden sonra sıra yüksek komuta kademesine geldi.

    2022 yılı Ocak ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve diğer komuta kademelerinin emekli maaşları hesaplandı.

    Paşaların maaşlarının yanı sıra emekli ikramiyeleri de yapılan hesaplamayla ortaya çıktı.

    GENELKURMAY BAŞKANI

    Buna göre, 5 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde;

    Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 28.852,86 TL

    İkramiye: 539.041 TL

    KUVVET KOMUTANLARI

    Kuvvet Komutanları'nın emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 23.816 TL İkramiye: 532.684 TL

    Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri #1

    ORGENERAL- ORAMİRALLER

    Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 21.614,74 TL İkramiye: 488.185 TL

    KORGENERAL VE KORAMİRALLER

    Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi 40 yıl hizmet üzerinden Emekli maaşı: 19.260.68 TL (Bu rakama 2.013 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 430.175 TL

    TÜMGENERAL VE TÜMAMİRALLER

    Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl) Emekli maaşı: 17.742,51 TL (Bu rakama 1.789 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 406.631 TL

    TUĞGENERAL VE TUĞAMİRALLER

    Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl) Emekli maaşı: 17.004 TL (Bu rakama 1.677,54 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 400.980 TL

    Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri #2

    KADROSUZLUK TAZMİNATI NEDİR?

    Kadrosuzluk tazminatı, yasal emeklilik yaşından önce yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edilen Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılmakta olan bir ödeme unsurudur.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bekleme süresini tamamlamış ve 31 yıl hizmet etmiş olan albaylar, 49 ila 52 yaşında kadrosuzluktan emekli edilmektedirler.


    Görüş Bildir