Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri

Yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri

2022 yılı itibarıyla yüksek komuta kademesinin emekli maaşları ve ikramiyeleri belirlendi. Buna göre Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı 28 bin lira olurken, ikramiye ise 539 bin lira yapıldı.

Asgari ücret, milletvekili ve emekli maaşlarının belirlenmesinden sonra sıra yüksek komuta kademesine geldi.

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve diğer komuta kademelerinin emekli maaşları hesaplandı.

Paşaların maaşlarının yanı sıra emekli ikramiyeleri de yapılan hesaplamayla ortaya çıktı.

GENELKURMAY BAŞKANI

Buna göre, 5 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde;

Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 28.852,86 TL

İkramiye: 539.041 TL

KUVVET KOMUTANLARI

Kuvvet Komutanları'nın emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 23.816 TL İkramiye: 532.684 TL

ORGENERAL- ORAMİRALLER

Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi Emekli maaşı: 21.614,74 TL İkramiye: 488.185 TL

KORGENERAL VE KORAMİRALLER

Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi 40 yıl hizmet üzerinden Emekli maaşı: 19.260.68 TL (Bu rakama 2.013 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 430.175 TL

TÜMGENERAL VE TÜMAMİRALLER

Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl) Emekli maaşı: 17.742,51 TL (Bu rakama 1.789 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 406.631 TL

TUĞGENERAL VE TUĞAMİRALLER

Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl) Emekli maaşı: 17.004 TL (Bu rakama 1.677,54 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir) İkramiye: 400.980 TL

KADROSUZLUK TAZMİNATI NEDİR?

Kadrosuzluk tazminatı, yasal emeklilik yaşından önce yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edilen Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılmakta olan bir ödeme unsurudur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bekleme süresini tamamlamış ve 31 yıl hizmet etmiş olan albaylar, 49 ila 52 yaşında kadrosuzluktan emekli edilmektedirler.