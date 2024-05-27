Yunan adalarına gitmek için kapı vizeyi bekleme süresi 7 saate çıkabiliyor Tatillerini Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, kapıdan vize alabilmek için saatlerce bekleyip uzun kuyrukları aşmak zorunda..

ensonhaber.com

Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan yeni dönem çeşitli gelişmeleri de beraberinde getirdi..

Bu doğrultuda Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanında kapıda vize uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Nisan ayı itibariyle başlayan uygulamaya Türk vatandaşların ilgisi büyük oldu..

Ancak Türk turistler, vize alabilmek için uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalabiliyor.

Vize almak 7 saati buluyor

Sabah saatlerinde evraklarını verenlere vizenin çıkması 7 saate kadar uzuyor.

Schengen'den daha çok evrak isteniyor

Bunu yaşayarak tecrübeleyen t24 yazarı Eray Özer, Midilli'ye yaptığı seyahatin zahmetli olduğunu belirterek Schengen vizesinden daha çok evrak istendiğini belirtti.

7 gün öncesinden başvurulması gerekiyor

Kapıda vize için istenen evraklar, 7 gün öncesinden hazırlanarak yetkili acentelere teslim edilmesi gerekiyor.

Yunan yetkililere ulaştırılacak

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor.

Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Tatil süresi 7 günle sınırlı

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor.

Yeşil pasaport ve Schengen vizesi bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf tutulduğu öğrenildi.

Vize ücreti 60 + 20 euro

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 euro. Ancak 20 euro da komisyon ücreti alınıyor.

10 ada için geçerli

Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis.