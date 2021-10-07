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    Yunan askerlerinin Koyun Adası'ndaki tatbikatı sonrası İzmir'li pozu

    Yunan askerlerinin Koyun Adası'ndaki tatbikatı sonrası İzmir'li pozu

    Türkiye'nin dibindeki adada hak talep eden Yunanistan, provokatif bir fotoğrafa imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 10:09
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    Yunanistan, Ege Adaları üzerinden tahriklerine devam ediyor...

    Ülkede geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapıldı.

    Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.

    Koyun Adası’nda da tatbikat yapılırken; tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.

    "HER ADA YUNAN YURDU"

    Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!" ifadelerini kullandı. .

    Yunan askerlerinin Koyun Adası ndaki tatbikatı sonrası İzmir li pozu #1

    Yunan askerlerinin Koyun Adası ndaki tatbikatı sonrası İzmir li pozu #2

    Yunan askerlerinin Koyun Adası ndaki tatbikatı sonrası İzmir li pozu #3

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