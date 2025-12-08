Yunan çiftçilerin eylemleri, Türk sınır kapılarını tır geçişine kapattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı grev sürüyor...

2 Aralık'tan bu yana devam eden eylemleri kapsamında çok sayıda çiftçi, traktörlerini Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı civarına çekerek yolu fiziki olarak daralttı.

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Bu nedenle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan, sadece bozulabilir gıda ürünleriyle ilaç gibi acil yük taşıyan tırlar geçiş yapabiliyor.

Diğer yük türlerine sahip araçların geçişine ise izin verilmiyor.

DİĞER GEÇİŞ KAPILARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Söz konusu uygulama nedeniyle tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor.

İki sınır kapısında da zaman zaman uzun tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında yoğunluk gözleniyor.

"İPSALA TARAFINI KULLANAMIYORUZ"

Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında bekleyen tır şoförü Günay Çelik, Yunanistan'daki eylem nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nı kullanamadıklarını söyledi.

Yunanistan'daki eylemin işlerini aksattığını belirten Çelik, "Eylem nedeniyle sınır kapıları kapandı. Normalde İpsala'yı kullanan tırlar da buraya gelmek durumunda kalıyor. Kapıkule ve Hamzabeyli'de şu anda yoğunluk var. Şoförlerin durumu ortada, 20 saati geçti bekleme sürem. Buradaki yoğunluk İpsala'nın kapalı olmasından kaynaklanıyor." dedi.

Romanya'ya yük taşıyan Ali Çam ise yaklaşık 24 saattir sırada beklediğini ifade etti.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şoförlerin yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getiren Çam, "Yunanistan'daki eylem bizi etkiliyor. Kapıkule ve Hamzabeyli'de yoğunluk oldu, kuyruklar uzuyor. Yunanistan kapıları kapattığı için İpsala'dan geçiş yok. Yükümüzü bekleyen şirketlerle sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Tır şoförü İsmail Şallı da Yunanistan'daki çiftçi eyleminin Kapıkule ve Hamzabeyli'deki tır trafiğini artırdığını bu nedenle bekleme sürelerinin uzadığını kaydetti.