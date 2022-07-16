Yunan kokoreçi sahiplendi

Sık sık Türkiye'ye ait bir yemeği sahiplenen Yunanistan'ın hedefinde bu kez kokoreç var.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim son dönemde yeniden yükselişe geçti.

İki ülke arasındaki gerilimin yıllara dayanan inişli çıkışlı bir geçmişi var.

Siyasi gerilimin yanında iki toplum arasında kültürel ve gastronomi alanındaki gerilimler de sık sık gündeme geliyor.

Türk kültüründe ve Türk mutfağında demirbaş haline gelmiş birçok adet, yemek, dans, tatlı, inanış yıllarca Yunanlılar tarafından sahiplenildi.

Bunların en başında gelenleri ise yoğurt, dolma, cacık, baklava ve musakka gibi Türk mutfağının vazgeçilmezleri...

Öyle ki bu yemeklerin Yunanistan'a mı yoksa Türkiye'ye mi ait oldukları sadece iki ülke arasında değil, tüm Avrupa'da da zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Son hedef kokoreç

Diğer yandan bu tartışmalar Yunanistan'ın çıkışları ile dönem dönem popüler hale geliyor.

Yunan tarafı son dönemde ise kokoreçi sahiplendi.

Türkiye'de Avrupa Birliği uyum döneminde yasaklanması bile gündeme gelen kokoreç bu günlerde Yunanistan'da pek popüler.

Sosyal medyada da popüler

Kokoretsi, kokoretzi, kokirec, gibi isimlerle Yunanlıların işletmelerinde yer alan ürünler, işletmelerin sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşılıyor.

Ege'nin karşı kıyısında yapılan kokoreçin farkı ise bağırsağın içine ciğer ve başka sakatatların da konulması.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen olaya karşı ise birçok kullanıcı kokoreçin Türk yemeği olduğu ve diğer ürünler gibi Yunanistan tarafından 'çalındığı' iddiasını savundu.