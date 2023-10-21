Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Barış, iki devletli çözüm temelinde mümkün olabilir Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kahire Barış Zirvesi'nde konuştu. İsrail ve Filistin için çözüm çağrısında bulunan Miçotakis, "Her iki tarafta da masum kurbanlar var. Rehin tutulan siviller var ve onlar serbest bırakılmadan barıştan söz edilemez" dedi.

İHA

İsrail - Filistin arasında süren çatışmalar devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan ve hastane bombalayan İsrail'in durması için ise çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda da Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan isimler arasında yer alan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, çözüm çağrısında bulundu.

Miçotakis konuşmasında, İsrail devletinin yanında bağımsız bir Filistin devletini öngörecek yeni bir barış sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

"Terörün her türlüsünü kınıyoruz" mesajı

Miçotakis, “Bugünden çıkarmamız gereken en önemli mesaj, hepimizin terörün her türünü kınadığımız ve 7 Ekim’den bu yana İsrail ile Gazze'deki şiddet sonucu yaşanan can kaybından ve masum sivillere verilen zarardan üzüntü duyduğumuz olmalıdır. Her iki tarafta da masum kurbanlar var. Rehin tutulan siviller var ve onlar serbest bırakılmadan barıştan söz edilemez” ifadelerini kullandı.

"İsrail'in meşru müdafaa hakkı vardır"

Miçotakis, “İsrail'in meşru müdafaa hakkı vardır ancak uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı. Toplu cezalandırmanın savaş kanunları tarafından yasaklandığını da açıkça belirtmek isterim. Bu yasalar savaşın, yapılması gerektiğinde diğer insanlara verilebilecek zararların sınırlarının olmasını sağlamak için tasarlandı” dedi.

İki devletli çözüm modeli

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın geleceği, ancak barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlamasıyla mümkün olabilir. Hiçbir askeri müdahale, uygulanabilir bir siyasi çözümün yerini alamaz" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)