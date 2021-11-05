Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.503
-1.80%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını aktaran Kiryakos Miçotakis, “Uzlaşmanın, samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk-Yunan ilişkileri yeni bir ivme kazanıyor.

    İki ülke arasındaki dalgalı deniz, artık durgunlaşacak gibi…

    Sorunların çözümü için kapıyı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çaldı, “Erdoğan ile hallederiz” dedi.

    “ERDOĞAN İLE YÜZ YÜZE ÇÖZERİZ”

    Miçotakis’ten Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını söyleyen Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze çözeriz.” dedi.

    Miçotakis, “Türkiye ile uzlaşmanın iki ülke arasında en üst düzeyde yapılacak samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir