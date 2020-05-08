Yunanistan, İsrail'den İHA kiraladı

Türkiye'nin İHA'ları karşısında çaresiz olan Yunanistan, 40 milyon euro karşılığında İsrail'den İHA kiralamak zorunda kaldı.

Türkiye, son yıllarda yerli ve milli olarak üretilen İHA ve SİHA'larla havadaki gücünü artırdı.

Terörle mücadelede başarının anahtarı olan İHA ve SİHA'lar, Ege Denizi'nin kontrolü için de uzun zamandır kullanılıyor.

YUNANİSTAN'IN PARASI YETMİYOR

Dizel motorlu olan İHA ve SİHA'lar, havada 24 saat kalabiliyor.

Milli ürünlerin saatlik masrafı ise 3 bin dolar.

Türk SİHA'larının Ege Denizi'nde kontrol yaptığı anlarda Yunanistan tarafı da F-16 kaldırmak zorunda kalıyor.

F-16'ların saatlik masrafı ise 25 bin dolar.

TEK İHA'YA KARŞI 6 F-16'NIN MASRAFI

Türkiye'nin İHA'larına karşı kaldırılan her F-16'ya yapılan masra, ekonomik krizde olan Yunanistan'a ağır geldi.

Öyle ki, Türkiye'nin tek İHA'sına karşı altı F-16 birden kaldıran Yunanistan, saatte 150 bin dolar masraf yapıyor.

24 saatte ise bu masraf 7 milyon 200 bin doları buluyor.

İSRAİL'DEN ÜÇ YILLIĞINA KİRALADILAR

İsrail ile görüşmelere başlayan Yunanistan, 2 adet HERON-Mk2 tipi İHA’yı üç yıllığına kiraladı.

Yunanistan, bu kiralama için 40 milyon euroyu üç taksit olarak İsrail'e ödeyecek. Anlaşmanın sonunda Yunanistan'ın, iki İHA'yı tamamen satın alma hakkı var.