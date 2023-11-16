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Yunanistan lastik botun motorunu söküp göçmenleri ölüme gönderiyor

Yunanistan lastik botun motorunu söküp göçmenleri ölüme gönderiyor Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri, umuda yolculukta Yunanistan unsurları adeta göz göre ölüme terk ediyor.