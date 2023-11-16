Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım’da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik botları ‘KB-4304’ ve KB-20’ tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.
Yunan unsurları lastik bottaki motoru söktü
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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