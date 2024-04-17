Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye İHA'larda çok ileri adım attı

AA

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde geldiği nokta göğüs kabartıyor.

Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda.

Özellikle Yunanistan medyasında, Türk savunma sanayiine yönelik yapılan karşılaştırmalar dikkat çekiyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinde yayın yapan SKAI TV'ye konuştu.

Dikkat çeken itiraf

Nikos Dendias, açıklamalarında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Geride kaldık"

Dendias, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) üretiminde çok ilerlediğini, kendilerinin geride kaldığını söyledi.

"Biz bunu yeterince erken görmedik"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, açıklamalarında şunları söyledi:

Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında (İHA) kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil.