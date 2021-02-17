Euro
8.4455
-0.32%
Dolar
6.9889
-0.06%
Altın
401.39
-0.56%
Borsa
1.545
0.14%
Bitcoin
360.928
4.93%
EXEN Coin
16.88
-4.14%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C
    Yunanistan sınırında donmak üzere olan göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan sınırında donmak üzere olan göçmenler kurtarıldı

    Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup göçmen, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Göçmenlerin Yunanistan sınırındaki amansız mücadelesi sürüyor…

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen son bilgilere göre bir grup göçmenin, Yunanistan güçleri tarafından telefonları ve paraları alındı.

    Bununla da yetinmeyen Yunan güvenliği, o göçmenlere şiddet uyguladı.

    ÖLÜME TERK ETTİLER

    Göçmenler, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışıldı.

    Burada ölüme terk edilen göçmenler, Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur bırakıldıkları bölgeden kurtarıldı.

    Yunanistan sınırında donmak üzere olan göçmenler kurtarıldı #1

    DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDILAR

    Donmak üzereyken kurtarılan göçmenler, Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

    Yunanistan sınırında donmak üzere olan göçmenler kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir