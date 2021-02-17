Haberler

Gündem Haberleri

Yunanistan sınırında donmak üzere olan göçmenler kurtarıldı

Yunanistan sınırında donmak üzere olan göçmenler kurtarıldı

Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup göçmen, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.