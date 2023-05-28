Yunanistan, Türkiye ile yeni bir başlangıç istiyor Atina'nın Türkiye-Yunanistan ilişkilerini düzeltmek için somut diplomatik adımlar atmayı arzuladığı belirten Yunan basını iki ülkedeki seçimlerin ardından liderlerin NATO toplantısında bir görüşme gerçekleştireceği iddia etti.

ensonhaber.com Türkiye'deki seçimler tüm dünyada olduğu gibi Yunanistan'da da yakından takip ediliyor. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi Türkiye-Yunanistan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geleceğine dair dikkat çekici bir makale yayınladı. Makaleye göre Yunanistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakıyor. Atina, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için artık somut adımlar atmayı arzuluyor. Seçim sonucu bekleniyor Kiriakos Miçotakis'in de 25 Haziran'da ikinci turu yapılacak seçimden galip çıkması halinde kısa sürede Erdoğan ile buluşmayı istediği belirtiliyor. Makalede iki liderin buluşmasının büyük olasılıkla NATO zirvesinde gerçekleşebileceği iddiasına yer verilirken 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinin bu buluşmaya ev sahipliği yapabileceği vurgulandı. "Erdoğan ile kişisel temas eksikliği Atina için sorun" Atina'nın öncelikli hedefi Ankara ile doğrudan karşılıklı iletişim kanallarını aktif şekilde devreye sokmak. Miçotakis'in deprem sonrası yaşanan normalleşme sürecinin yakınlaşmaya evrilmesini arzu ettiği öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel temas eksikliğinin Yunan tarafı için sorun teşkil ettiği yorumu da yapılıyor. İki lider arasında karşılıklı iletişim kanalı açılırsa istikşafi temaslar, siyasi diyalog, pozitif gündem gibi konularda yol alınabileceği değerlendiriliyor.