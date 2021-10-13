Avrupa hayaliyle Yunanistan’a giden Pakistanlı 15 göçmen, yakalandığı askerler tarafından 4 gün boyunca şiddet görüp Türk sınırlarına geri gönderildi.

Yunan askerlerin, göçmen işkencesi devam ediyor.

Avrupa’ya gitme ümidiyle Yunanistan’a geçmek isteyen 15 Pakistan uyruklu göçmen, Karayusuf civarında botla kıyıya yaklaştıkları esnada askerlere yakalandı.

4 GÜN BOYUNCA İŞKENCE ETTİLER

4 gün boyunca kampta işkence gören göçmenler, daha sonra ise Yunan askerleri tarafından Türkiye sınırına bırakıldı.

YARDIMLARINA TÜRK ASKERİ YETİŞTİ

Sınırda ölmek üzere olan Pakistan uyruklu Hadım Hüseyin ve Ali Hamza, Türk askerlerinin yardımıyla kurtuldu. Türk askerlerinin yardımıyla hayatta kalan göçmenler yaşadıkları o dehşeti anlattı.

"DÖVÜP GERİ ATTILAR"

Mağdur göçmenlerden Hadım Hüseyin, “Biz Yunanistan’a gitmek istiyorduk. Bizi yakaladılar ve 4 gün boyunca bize vurdular ve bizi geri Türkiye’ye attılar. Türk askerleri bizi buldu, ayakkabımızı ve kıyafetlerimizi verdiler. Onlar olmasaydı ölecektik.

Yunanistan’a giden 15 göçmen işkence edilerek geri gönderildi VİDEO

"GÜNLERCE NE YEMEK VERDİLER NE SU"

Ama Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su. 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Biz çalışmak için geldik ne yapacağımızı bilmiyoruz, ilaç alamıyoruz, çok kötü durumdayız. 15 kişiydik ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar.” diye konuştu.