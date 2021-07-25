Hükümetin koronavirüse karşı aşıyı zorunlu hale getirme kararına itiraz eden yüzlerce aşı karşıtı, Atina sokaklarına indi. Polisler ile protestocular arasında çıkan arbedede 5 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, aşı uygulamalarını zorunlu hale getirme kararı Avrupa ülkelerinin gündeminde yerini koruyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül’den itibaren kamudaki sağlık çalışanlarına ve huzurevi personeline koronavirüs aşısı zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı.

Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan koronavirüs aşı sertifikasının Yunanistan’da da uygulanmaya başlanacağını açıklayan Miçotakis; tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini bildirmişti.

'AŞI YAPTIRMAYIZ' PROTESTOSU

Ülkede aşıyı zorunlu hale getirme kararına itiraz eden aşı karşıtları ile polis arasında çatışma çıktı.

Başkent Atina’da şehir merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi hükümetin zorunlu aşılama programını protesto etti.

Yunanistan'da aşı karşıtları sokaklara döküldü ViDEO

YUNAN POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

Birçok papazın katıldığı protestoda Yunan bayrakları, büyük boyda haç ve ikonlar taşıyan göstericilerin kendilerini uyaran emniyet güçlerine taş ve su şişeleri fırlatması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

Öte yandan, Atina Üniversitesi önünde toplanan bir grup aşı karşıtı göstericiye tepki gösteren solcu grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Göstericilerin polise taş, molotof kokteyli ve yabancı nesne fırlatmasıyla iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, en az 25 kişi gözaltına alındı.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Selanik’te de aşı karşıtları, protesto eylemi düzenledi.

Selanik Limanı’ndaki Beyaz Kule önünde toplanarak şehir merkezine yürüyen göstericiler, Yunan bayrakları ve "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.