Yunanistan'da sağlık çalışanları eylem yaptı

Atina'daki Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, kendi sektörlerindeki koşulların düzeltilmesi istiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da, doktorlar ve diğer sağlık personeli, başkent Atina'da Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi.

SESSİZ GÖSTERİ

Sağlık çalışanları kendi sektörlerindeki koşulların düzeltilmesi için gösteri düzenledi.

Gösteri sırasında herhangi bir taşkınlık çıkmazken, grup kısa bir sürenin ardından dağıldı.

Yunanistan'da doktorlardan protesto İZLE