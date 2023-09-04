Yunanistan'da Türk mezarlığına saldırı Yunanistan'ın Gümülcine şehri yakınlarındaki Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlendi. Türkiye'nin saldırıya tepkisi gecikmedi.

AA & Ensonhaber

Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda onlarca mezar taşına zarar verildi.

Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirildi.

Mezarlığı ziyaret eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümülcine-Narlıköy'de soydaşlarımıza ait mezarlıkta yirmi kadar mezar meçhul kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Polise intikal eden olayda failler bulunur, inşallah gerekli ceza verilir" ifadelerini kullandı.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nce yayımlanan açıklamada da suçluların bir an önce yetkililer tarafından bulunup adalet önünde hesap vermeleri talep edildi.

Türkiye'den saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Batı Trakya'da bulunan bir Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılması eylemine yönelik soruya yazılı cevap verdi.

Yaşananların şiddetle kınandığının altını çizen Bilgiç, söz konusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasının not edildiğini belirtti.

Bilgiç, Yunan makamlarından faillerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarının, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarının ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasının beklendiğini vurgularken, "Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının hedef alınıyor olmasının ortak insani değerlerin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koyduğunun altını çizen Bilgiç, "Komşumuz Yunanistan'ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.