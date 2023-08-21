Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala'dan geçemeyenler Pazarkule'ye yöneldi Dedeağaç’ta başlayan orman yangını nedeniyle İpsala Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı. Ardından Yunanistan’a geçmek isteyenler, Pazarkule Sınır Kapısı’na yönelince uzun araç kuyrukları oluştu.

AA

Yunanistan yangın felaketi ile mücadele ediyor.

Dedeağaç bölgesinde önceki gün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Ekiplerin teyakkuza geçtiği olayda, binlerce dönüm çam ormanı küle döndü.

Yerleşim yerlerine sıçradı

Havadan ve karadan müdahaleler sürerken, yangının hızla yayılmaya devam ettiği öğrenildi.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler, evleri ve kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.

Acil durumun ilan edildiği bölgede, tatilciler için de alarm verildi.

Sınır kapıları için geçici karar

Bu kapsamda Edirne Valiliği de yaptığı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı’ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı da, devam eden yangın nedeniyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı’nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Pazarkule'de yoğunluk

Kapının kapatılmasının ardından Yunanistan’a geçmek isteyen gurbetçiler Pazarkule’ye akın etti.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapısında vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemeye dayanamadı.

Ardından çok sayıda sürücü araçlarından inerek yoğunluğun azalmasını bekledi.