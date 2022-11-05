Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı

Yunan Ortodoks Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Ayasofya Camii için UNESCO'ya çağrıda bulunuldu. Meclis yaptığı açıklamada "Bu yapı korunma altına alınmalı." dedi.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya'nın aslına rücu etmesinin ardından Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı ise devam ediyor.

Yunan yayın organı Proto Thema, haberinde hadsiz bir 'Ayasofya' çağrısında bulundu.

Haberde, Türkiye'de kasıtlı yer alan haberlere atıfta bulunularak UNESCO'ya Ayasofya'nın tehlikede olduğunu aktardılar.

Tehlikede olan anıt ilan edilmesini istediler

Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı Dr. Maximos Charakopoulos, UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal ile Paris'teki merkezinde yaptığı görüşmede Ayasofya'nın tehlikede olan anıt ilan edilmesini istedi.





"Camiye çevrilmesi doğrudan tehdit oluşturuyor"

"Ayasofya'nın saygısızca camiye çevrilmesi sadece tarihi gerçeğe hakaret değil, anıta doğrudan bir tehdit oluşturuyor." diye açıklamada bulunan Charakopoulos, "Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmelidir. İşte bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi temsilcisine, anıtın camiye dönüştürülmesinden sonra uğradığı ve şu anda kurumlar ve Türk Medyası tarafından doğrudan aktarılan zararları hakkında bilgi verdim. UNESCO temsilcisine bu felaketleri anlatan yayınlarla ayrıntılı bir durum gönderdim." çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Maria Diamantopoulou da görüşmede, "Geçenlerde Ayasofya'yı ziyaret ettim ve gerçekten şok oldum. Tapınağın narteksi ayakkabı kutusuna dönüştürülmüş. Türk basınında çıkan haberler, yedi metre yüksekliğindeki kraliyet kapısının uğradığı hasarı gösteriyor. Müslümanlar bir nimet olarak duvarları yiyorlar. Zemin mermerleri tahrip olmuş." diyerek asılsız ifadeler kullandı.





Türkiye'yi durdurun çağrısı yaptılar

Ayasofya'nın yanında Kariye Camii ve Trabzon'da bulunan Ayasofya Camii'ne yönelik şikayetlerde bulanan Diamantopoulou, "Daha ciddi bir yanıt olmazsa, Türkiye daha fazla harekete geçecek. Umarım buradaki ziyaretimiz UNESCO'yu daha fazla harekete geçirmek için bir vesile olur." dedi.

UNESCO Kültürel Miras Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal, Yunanistan'ın asılsız çağrısına sahip çıktı.

Yunanistan'a güvence verdi

Berta de Sancristobal, UNESCO'nun çok yakından takip ettikleri İstanbul anıtlarına özel bir önem atfettiğini belirterek, Yunanistan'a teşkilatın bir sonraki toplantısında Ayasofya konusunun Türkiye'nin gündeminde yer alacağının güvencesini verdi.



