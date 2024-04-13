Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı Yunan sahil güvenlik unsurları, içinde göçmenlerin olduğu iki botu denize bıraktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurtarma operasyonu için düğmeye bastı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri bir kez daha ölüme terk etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Göçmenleri taşıyan 2 botu denize bıraktılar

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024’te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası’nın doğusu ve Bulamaç Adası’nın güneydoğusu ile Bodrum’un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi.

Kurtarma operasyonu yapıldı

Durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildiği ve düzensiz göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)