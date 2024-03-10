Başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret vesilesi olan, 11 ayın sultanı Ramazan, hilalin göründüğü coğrafyalarda ilk teravih namazıyla başladı.
Yarın ilk oruç için sahura kalkacak olan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.
Türkiye'nin birçok ilinde de vatandaşlar, genci ve yaşlısıyla camilere akın etti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Cami’sinde ilk teravih namazı kılındı.
Kayseri
Kayseri'de ramazan ayının başlamasıyla tarihi Hunat Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Bolu
Bolu'da Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Yıldırım Beyazid Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Gaziantep
Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla merkez Ulu Camii'yi dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Siirt
Siirt'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih kılmak için Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Elazığ
Elazığ’da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Hatay
Hatay'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Antakya ilçesinde 500 Konutlar Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
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